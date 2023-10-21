Sahte ilaç operasyonunda 934 bin 600 dolar ele geçirildi. Aralarında kanser, MS, SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar var

İstanbul merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda sahte kanser, diabet, hormon, MS, SMA gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Sahte ilaç operasyonunda 934 bin 600 dolar ele geçirildi. Aralarında kanser, MS, SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar var

Milli Gazete’den İbrahim Yetiş’in haberine göre, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 47 adresi bugün eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tasnif ve sayım işlemleri devam eden çok sayıda sahte kanser, diabet, hormon, MS, SMA sporcu protein ilaçları, 934 bin 600 dolar para, kimyasal ham maddeler, sahte ilaç ambalajları, sahte ilaç bandrollü, sahte ilaç üretim tesisi, 4 ilaç deposu, sahte olduğu değerlendirilen parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzemeler, 3 ruhsatsız ateşli tabanca ve 83 fişek ele geçirildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak Dünya
İsviçre'de yarın genel seçim yapılacak
BDDK bir bankanın kapısına kilit vurdu Ekonomi
BDDK bir bankanın kapısına kilit vurdu
Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı Magazin
Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek Siyaset
İYİ Partili Ayyüce Türkeş: Uşak ve Türkiye genelinde İYİ Parti tek başına seçime girecek
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı Spor
FIFA'dan Araplara Neymar tazminatı. Ödenecek rakam ortaya çıktı
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı Ekonomi
Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı Gündem
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı