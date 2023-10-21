Sahte ilaç operasyonunda 934 bin 600 dolar ele geçirildi. Aralarında kanser, MS, SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar var

Milli Gazete’den İbrahim Yetiş’in haberine göre, İstanbul, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 47 adresi bugün eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tasnif ve sayım işlemleri devam eden çok sayıda sahte kanser, diabet, hormon, MS, SMA sporcu protein ilaçları, 934 bin 600 dolar para, kimyasal ham maddeler, sahte ilaç ambalajları, sahte ilaç bandrollü, sahte ilaç üretim tesisi, 4 ilaç deposu, sahte olduğu değerlendirilen parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzemeler, 3 ruhsatsız ateşli tabanca ve 83 fişek ele geçirildi.