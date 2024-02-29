Devlet hastanelerinin ilaçları bakkalda ele geçirildi. Tam 35 bin kutu

İlaçları yasa dışı yollarla elde edip yurt içi ve dışına pazarladığı öne sürülen Erdal B. ve eşi Hicran B. tutuklandı. İlaçların hastanelerden nasıl çıkarıldığına ilişkin soruşturma da başlatıldı.

Erdal B., eşi Hicran B. adına ilaç satış ve dağıtım şirketi kurdu. Ancak bu şirketin, kanser, insülin, antibiyotik ve alerji gibi ilaçları usulsüz bir şekilde temin edip piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Erdal B.'nin işlettiği Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına baskın yaptı.

BASKINDA 35 BİN KUTU İLAÇ BULUNDU

Bakkal dükkanında yapılan aramada, büyük bir kısmı kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Bu ilaçların, soğuk hava deposunda saklanması gerektiği halde, dağınık bir şekilde kutularda durduğu görüldü. İlaçlara el koyan ekipler, şüphelileri de gözaltına aldı.

İLAÇLAR DEVLET HASTANELERİNDEN ÇALINMIŞ

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, ilaçların çoğunun farklı devlet hastanelerine ait olduğu tespit edildi. Ayrıca ilaçların, hastanelerden kimler tarafından ve hangi yöntemlerle çıkarıldığının belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.

'ENFLASYON YÜZÜNDEN SATAMADIM'

Emniyete götürülen Erdal B., ifadesinde, "İlaçları çok önceden almıştım. Yurtdışına ihraç edecektim ama enflasyon yüzünden elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi de geçmişti, zaten imha edilecekti" diye savunma yaptı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Erdal B. ve Hicran B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.