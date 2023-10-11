Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kendini jandarma personeli olarak tanıtarak, 70 yaşındaki Döndü Ayaz’ı dolandıran D.İ., Balıkesir’in Edremit ilçesinden Adana’ya kaçmak isterken gerçek jandarmalar tarafından otobüste yakalandı.

KAYNAK: İHA
Sahte jandarmayı gerçek jandarma yakaladı

İHA'nın haberine göre, Bayramiç ilçesine bağlı Karıncalık Köyü'nde dün saat 15.30 sıralarında kendisini jandarma personeli olarak tanıtan D.İ, telefonla Döndü Ayaz’ı aradı.

Dolandırıcı, Döndü Ayaz’ı adını ölümlü bir olaya karıştı diyerek korkuttu. Ardında kadının evinde bulunan altınların ve paraların seri numaralarının kontrol edileceği bahanesiyle evine gitti.

Kendini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı Döndü Ayaz’dan, 8 çeyrek altın, 2 yarım altın, 600 Euro ve 6 bin TL parayı aldı. D.İ.’nin kayıplara karışması üzerine Döndü Ayaz, dolandırıldığını anlayınca jandarmaya giderek şikayette bulundu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri ve Bayramiç ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.

Gece boyu süren istihbari, teknik takip ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu dolandırıcı D.İ.’nin Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay beldesinde otobüs içinde Adana’ya kaçmak isterken otobüste yakalandı. Dolandırıcının üzerinden 770 euro, 13 bin 480 TL ve 3 dolar ele geçirildi.

Dolandırıcı D.İ. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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