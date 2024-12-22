Sahte Milli Piyango biletlerine dikkat

Geçen yıl 400 milyon lira olan büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlenmişti. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Sahte milli piyango biletlerine ilişkin uyarı ise Genel Başkanı Palandöken'den geldi.

2025 yılbaşı çekilişi için çeyrek biletler 150 TL, yarım biletle 300 TL, tam biletler 600 TL'den satılırken, piyasada sahte piyango biletleri türedi.

BİLETLERDE ORİJİNALLİĞİNİ GÖSTEREN DAMGA VE KAŞE OLMALI

Palandöken yaptığı açıklamasında, “2025'e sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletlerine büyük ilgi gösteriliyor. Bu yıl, 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye, vatandaşları bilet almaya teşvik ediyor. Ancak, acaba bana çıkar mı diye düşünen çok sayıda vatandaşımız olsa da, hayallerin gerçekleşmesi için bilet alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Yılbaşı biletinizi alırken, yalnızca Milli Piyango bayilerine kayıtlı, yaka kartı ve oda belgesi bulunan, güvenilir satış noktalarını tercih etmeniz büyük önem taşıyor. Ayrıca, biletin orijinalliğini doğrulayan damga ve kaşelere de mutlaka göz atmalısınız. Enflasyonist ortamda ve belki de borçlarınızı ödeme umuduyla bu biletleri alırken, söylediklerime dikkat etmeniz çok önemli” ifadelerini kullandı.

BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİN

Palandöken, açıklamasına “600 milyon TL’lik büyük ikramiye biletleri bu yıl çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL’den satılmakta. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yılbaşı biletlerine olan yüksek talep, sahtekârların iştahını kabartabilir. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlarımızın, hayallerinin suya düşmemesi için bilet alırken çok dikkatli olmalı. Milli Piyango biletlerinin orijinalliğini doğrulamak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunmaktadır. Özellikle biletin alt kısmında yer alan güvenlik kodu, parmakla gezdirildiğinde kabartmalı bir formda olmalı. Ayrıca, kağıt dokusu içinde Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunmalı ve mühür detayına dikkat edilmeli. ” diye devam etti.