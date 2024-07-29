Sahte şeyhin satın almak istediği adanın sahibi ne yapacağını açıkladı

Düzenleme: Serkan Talan
Sahte şeyhin satın almak istediği adanın sahibi ne yapacağını açıkladı

İskoçya’da sahte şeyhin sözde şeriat devleti kurmak için almak istediği adanın sahibi konuştu. Bölgeden gelen büyük tepkiler sonrası konuşan adanın sahibi ne yapacağını açıkladı. Sahte şeyh adayı satın almak için 127 milyon lira toplamıştı.

Kuveyt’ten İngiltere’ye kaçan sözde şeyh Yaser El Habib, burada Şiiler ve Sünniler arasında bir meshep savaşı çıkarmak için nefret dolu fikirler yaymaya çalışıyor. El Habib, Güney Buckinghamshire köyünde etrafında topladığı müritleriyle birlikte yaşıyor. Sahte şeyhin müritleri burada askeri eğitim alıyor.

Kuveyt'te Sünnilere hakaret ettiği için hapis yatan ve sonrasında İngiltere’ye kaçan El Habib yıllardır korkunç bir planı yürütmeye çalışıyor. Sahte şeyh, İskoçya’da ufak bir ada alarak burada sözde bir şeriat devleti kurmaya çalışıyor. İngiltere’de ve dünya çapında binlerce destekçisi olduğu öğrenilen sahte şeyh adayı almak için 3 milyon sterlin (Yaklaşık 127 milyon 202 bin lira) para topladı. El Habib, satın aldığı adada kendi devletini kurarak kendi ordusunu oluşturmayı hedefliyor.

Sahte şeyh, kurduğu TV kanalında takipçilerinden bağış toplarken etrafındakileri kendisiyle birlikte yaşamaya davet etti. Sadece Arapça vaaz veren sahte şeyhin sadece İngiltere’de 400 bin takipçisi olduğu öğrenildi.

YER HALK KULAKLARINA İNANAMADI

Ortaya çıkan plan İngiliz basınında gündem olduktan sonra söz konusu Torsa adasının bulunduğu bölgede yaşayanlar söz konusu planı duyduklarında kulaklarına inanamadı. Bölgede yaşayanlar, sahte şeyhin Torsa adasını satın almasına şiddetle karşı çıkıyor. Ada üzerinde sadece 3 odalı bir ev bulunurken, ulaşım ise sadece ufak bir feribotla sağlanıyor.

ADANIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bölgeden yükselen tepkiler sonrası yansıyan son bilgilere göre adanın sahibi sahte şeyhe satmak istemiyor. Adanın sahibinin yerel toplumun onaylamadığı bir kişiye satış yapmak istemediği öğrenildi. Adanın satışıyla ilgilenen emlak şirketi ise adanın hâlâ satışta olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Torsa adasının dünyanın dört bir yanından ilgi göremeye devam ettiği belirtildi.

Adanın satış fiyatı 1,5 milyon sterlin (63 milyon 637 bin lira) olarak belirlenirken 85 yıldır satılamadı. Öte yandan adanın üzerinde 1960’lardan bu yana yerleşim bulunmuyor.

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