Şahtere otu karaciğeri şahlandırıyor

Farklı bölgelerde farklı isimlerle bilinen şahtere otu, bünyeyi koruyor, özellikle de karaciğerdeki hasarı onarıyor. İşte ayrıntılar…

Şahtere otu karaciğeri şahlandırıyor

Sarılık otu ismi ile bazı bölgelerde bilinen şahtere otu, özellikle karaciğer hastalığına karşı sağladığı önemli katkı ile bilinmekte. Aynı zamanda bazı alerjik sorunlara karşı da etkili olduğu biliniyor.

Şahtere otunun yaprakları ve kökleri Mayıs ayından Ekim ayına kadar başlamak üzere toplanarak kurutuluyor.. Yaprakları mavimsi yeşil ile beraber mor rengi ile oldukça güzel bir görüntü sergiliyor. Çayır kenarlarında ya da ormanlık alanlarda sık rastlanıyor.

ŞAHTERE OTUNUN FAYDALARI

Hemoroidin tedavisinde kullanılıyor
Yüksek tansiyon üzerinden düşürücü etkisi var.
Kanı ve böbreği temizliyor
Teskin edici özelliği bulunuyor
Safra salgısını artırıyor, safra kesesinde oluşan sorunlara çare oluyor
Bazı farklı deri hastalıkları karşısında iyileştirici etkisi var.
Damar sertliği tedavisinde kullanılıyor
Vücuttaki toksini atıyor.
Karaciğer sağlığını koruyor, güçlendiriyor
Mide ağrısını geçiriyor.
Sivilcelere iyi geliyor.
Kepeği önlüyor.


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