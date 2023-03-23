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Sahurda favoriniz olacak. Susuzluğu gideriyor. Tokluk hissi oluşturuyor

Gece 1 bardak ayrana soda döküp içilmesinin susuzluğu gidereceği ve tokluk hissi oluşturacağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:24
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Sahurda favoriniz olacak

Sahurda favoriniz olacak. Susuzluğu gideriyor. Tokluk hissi oluşturuyor
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Müslümanlar, Ramazan ayının ilk orucu için sahuruna kalktı. Uzmanlar vücudu zinde kalmak için protein ve prebiyotik açısından zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Vücudun saatlerce aç ve susuz kalması sebebiyle sağlık problemi yaşamak istemeyenler, neler tüketilmeli sorusuna cevap aradı.

Sahurda hafif beslenmek için yumurta, peynir, zeytin, hurma gibi gıdalar tercih edilirken, içecek olarak ise çay veya kahve tüketenlerin sayısı da bir hayli fazla olduğu bildirildi.

Kafeinli içecekler yerine sahurda ayran içmek bir de soda eklemek adeta mucizeler oluşturuyor.

İŞTE SAHURDA SODALI AYRAN İÇMENİN FAYDALARI...

-Büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine 1 şişe sodayı dökün. Yoğurdu ve sodayı çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için.

-Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran içinde yer aldığında mide problemine karşı bir önlem olur.

-Aynı zamanda sodadaki minareller, gün boyunca açlığın oluşturduğu eksikliği tamamlamaya yardımcı olur. Susuzluk hissini en aza indirir.

-Bağışıklık sistemini düzenleyen sodalı ayran, tokluk hissini de sağlar.

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