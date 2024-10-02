Sakarya-Bilecik yolunda kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Alınan bilgilere göre, Sakarya-Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 11 DP 108 plakalı otomobilin sürücüsü Enver Ç., Bayırköy beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Elveda Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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