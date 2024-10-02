Sakarya-Bilecik yolunda kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya-Bilecik yolunda kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Sakarya-Bilecik yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya-Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 11 DP 108 plakalı otomobilin sürücüsü Enver Ç., Bayırköy beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Elveda Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Sakarya-Bilecik yolunda kaza: Otomobil Bariyerlere Çarptı

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