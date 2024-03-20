Sakarya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Sakarya İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Sakarya ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

SAKARYA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ADAPAZARI

FERİZLİ

KARASU

SAPANCA

AKYAZI

GEYVE

KAYNARCA

SERDİVAN

ARİFİYE

HENDEK

KOCAALİ

SÖĞÜTLÜ

ERENLER

KARAPÜRÇEK

PAMUKOVA

TARAKLI

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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