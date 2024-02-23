Sakarya Valiliği’nden sis ve pus uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ilin yüksek kesimlerinde sis ve pusun görüleceği belirtildi.

Paylaşımda, “Meteorolojiye göre, ilimizin özellikle yüksek kesimlerinin (Cumartesi gece yarısı/sabah saatleri arası) yer yer puslu ve sisli olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarına karşı (özellikle sürücülerin) dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Sis ve pusun görüş mesafesini düşüreceği ve trafik kazalarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.