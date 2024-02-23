Sakarya Valiliği’nden sis ve pus uyarısı

Kaynak: İHA
Sakarya Valiliği’nden sis ve pus uyarısı
Sakarya Valiliği, yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olması beklenen sis ve pusa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, ilin yüksek kesimlerinde sis ve pusun görüleceği belirtildi.

Paylaşımda, “Meteorolojiye göre, ilimizin özellikle yüksek kesimlerinin (Cumartesi gece yarısı/sabah saatleri arası) yer yer puslu ve sisli olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarına karşı (özellikle sürücülerin) dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Sis ve pusun görüş mesafesini düşüreceği ve trafik kazalarına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Son Haberler
Zafer Partili aday ile AKP’li aday arasında ilginç diyalog. ‘Afganlar giderse tarım biter’ Gündem
Zafer Partili aday ile AKP’li aday arasında ilginç diyalog. ‘Afganlar giderse tarım biter’
Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı Gündem
Çöp kamyonu aydınlatma direğine böyle çarptı
Sahte kimlik gösterdi, Mobil Park Ekipleri’nin dikkatinden kaçamadı Gündem
Sahte kimlik gösterdi, Mobil Park Ekipleri’nin dikkatinden kaçamadı
Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak. SGK kararı aldı müfettişler denetime başladı Ekonomi
Bu kişiler bir daha emekli maaşı alamayacak. SGK kararı aldı müfettişler denetime başladı
Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu Gündem
Metruk evin merdiveninde terk edilmiş bebek bulundu
Cihat Arslan 'Emrinizdeyiz' diyerek açıkladı Spor
Cihat Arslan 'Emrinizdeyiz' diyerek açıkladı
Tadic'ten flaş Galatasaray itirafı Spor
Tadic'ten flaş Galatasaray itirafı