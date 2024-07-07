Sakarya'da acı olay. 11 yaşındaki çocuk boğuldu

11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Qaid Shareef S, arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Nehri'ne girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

Durumu fark eden çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri botlarla yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocuğu, nehre girdiği noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu ve sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesinin, yapılacak incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

