Sakarya’da cinayet gibi kaza: İki genci hayattan kopardı

Sakarya’nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada, R.Ç. kontrolündeki kamyon kırmızı ışıkta geçti ve 23 yaşındaki Berat Velioğlu’nun kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobilin içindeki Berat Velioğlu ve Mehmet Can Yelken (21) ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı ve kamyon sürücüsü R.Ç.’yi gözaltına aldı. Kamyon sürücüsü, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşamını yitiren iki gencin cenazesi ise, Hendek ilçesinde toprağa verildi.