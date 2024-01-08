Sakarya’da cinayet gibi kaza: İki genci hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Sakarya’da cinayet gibi kaza: İki genci hayattan kopardı
Sakarya’da kırmızı ışıkta geçen kamyon, otomobile çarptı. İki kişi hayatını kaybetti.

Sakarya’nın hendek ilçesinde meydana gelen kazada, R.Ç. kontrolündeki kamyon kırmızı ışıkta geçti ve 23 yaşındaki Berat Velioğlu’nun kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobilin içindeki Berat Velioğlu ve Mehmet Can Yelken (21) ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı ve kamyon sürücüsü R.Ç.’yi gözaltına aldı. Kamyon sürücüsü, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşamını yitiren iki gencin cenazesi ise, Hendek ilçesinde toprağa verildi.

33332366.webp

Son Haberler
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor Ekonomi
Savunma sanayi şirketi 5 yıldızlı otelle turizme giriyor
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek Gündem
Valilikten ortalığı karıştıran seçim kararı. Yıkılan binalara ikamet verilecek
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
5 kişiyi biçen kamyonet iş yerine daldı. Yayalar neye uğradığını şaşırdı
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı Dünya
Uçak pistte top gibi sekti. Ölüm rüzgarı pilota zor anlar yaşattı
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi? Gündem
Kabe imamından namaz öncesi gizli el işareti. Kime mesaj gönderdi?
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor Gündem
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor