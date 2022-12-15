Çöp evde yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında yaşayan 62 yaşındaki Zehra Akcan’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, 62 yaşındaki Akcan hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi.

Savcı incelemesi sonrasında çöp evde temizlik işlemlerinin başlanılacağı öğrenilirken, Akcan’ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.