15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çöp evde yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çöp evde yaşayan kadın ölü bulundu.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:51
Takip Et

Sakarya'da çöp evde yaşayan kadın ölü bulundu

Çöp evde yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu
+
Aa
-

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında yaşayan 62 yaşındaki Zehra Akcan’dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, 62 yaşındaki Akcan hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, bölgeye sevk edilen zabıta ve belediyeye bağlı temizlik işleri ekipleri de binanın önünde hazır bekletildi.

Savcı incelemesi sonrasında çöp evde temizlik işlemlerinin başlanılacağı öğrenilirken, Akcan’ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
2
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
4
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
5
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
6
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
7
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Aleyna Tilki'den üzücü haber. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Masseter botoksu nasıl yapılır?
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿Koronavirüs geçirenler eski hayatlarına dönemiyor!
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
﻿Cilt ve Güzellik Uzmanı selüliti olanların uzak durması gereken yiyecekleri açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.