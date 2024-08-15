Sakarya'da dede torununu bıçakladı

Dede torununu bıçakladı

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Küçücek İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A.T. (25) ile dedesi H.K. (74) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma sırasında dede, torununu karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı M.A.T.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve onu Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan M.A.T., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan dede H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.