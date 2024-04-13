Sakarya’da derede erkek cesedi bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde ceset görüldü.

Yurttaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken ceset, itfaiye ekiplerince dere kenarından çıkartıldı.

Yapılan ilk incelemeler sonucu cansız bedenin 61 yaşındaki Ahmet Okur’a ait olduğu tespit edildi.

Okur’un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.