Sakarya’da duble yolda zincirleme kaza

Kaza, Kocaali-Karasu D-010 kara yolu üzerindeki Büyük Melen Camii kavşağında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Karasu yönüne ilerleyen C.T. yönetimindeki 54 NE 663 plakalı pikap, D.Ö. kontrolündeki Mercedes marka otomobille kavşakta çarpıştı. Aynı anda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Opel marka araç da kazaya dahil oldu.

Üç aracın karıştığı bu zincirleme kazada, sürücüler C.T. ve D.Ö. ile araçlarda bulunan M.S. ve F.R.Y. olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karasu ve Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.