Sakarya'da hafif ticari araç alev alev yandı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda alevlere teslim olan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında araçtan geriye sadece demir yığınları kaldı.

Yangın, Sakarya-Düzce D-100 karayolu Kozluk Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.T.’ye ait 41 HL 140 plakalı Ford marka hafifi ticari araç seyir halindeyken alev aldı. Aracını yolun kenarına çeken E.T. kendini dışarı atarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın sonrasında araçtan geriye ise sadece demir yığınları kaldı. Aracın alev alev yandığı anlar ise bölgeden geçmekte olan farklı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



(Kaynak: İHA)