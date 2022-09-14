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Muğla'da orman yangını: Yerleşim bölgeleri tehdit altında

Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle büyüyen yangın, bazı yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 04:32
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Muğla'da orman yangını: Yerleşim bölgeleri tehdit altında

Muğla'da orman yangını: Yerleşim bölgeleri tehdit altında
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

AA'nın haberine göre; yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 31 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 5 dozer ve yaklaşık 100 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Yangın, bazı yerleşim bölgelerini de tehdit ediyor.

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