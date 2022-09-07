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  • Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin olduğu bölgede yangın. Alevler yerleşim yerlerine ve Akkuyu bölgesine yaklaştı

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin olduğu bölgede yangın. Alevler yerleşim yerlerine ve Akkuyu bölgesine yaklaştı

Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımının devam ettiği Büyükeceli mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. 100’e yakın ev boşaltıldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:48
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 14:30
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Mersin’de orman yangını çıktı. Alevler Akkuyu bölgesine yaklaştı

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin olduğu bölgede yangın. Alevler yerleşim yerlerine ve Akkuyu bölgesine yaklaştı
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Mersin'de orman yangını çıktı. İHA’nın bilgilerine göre, yangın Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

AKKUYU BÖLGESİNE YAKLAŞTI

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının Akkuyu Nükler Santrali’ne yaklaşıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken yangının Akkuyu Nükler Santrali’ne yaklaşmasından endişe ediliyor. Yaklaşık 100'e yakın evin boşaltıldığı bilgisi geldi. 

Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 20 arozöz ile çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale ise bir uçak ve üç uçakla yapılıyor. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, “Can kaybı yok. 30 ev boşaltıldı. Boşaltılan evler orman arazilerinde. Rüzgar sürekli yöne değiştiriyor” dedi.

YANGINA GİDEN ORMAN PERSONELİ KAZA YAPTI: 3 YARALI

Karadan ve havan gerçekleştirilen müdahalelerde, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarından güçlük yaşanırken, çalışmalara katılmak üzere giden Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı. Delikkaya köyü civarında meydana gelen kazada, araçta bulunan orman personelleri, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta gerçekleştirildi.

"RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Karadere mevkiinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Şu anda 12-13 tane hava aracı söndürme çalışmalarına havadan destek verirken, karadan da ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve bölgedeki yoğun duman çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Yangından yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan etkilendi" dedi.

 

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Yok Canim
7.09.2022 14:49
Putin oralarda bir Akkuyu daha yapmayi kafaya koydu anlasilan. Mintika temizligi yapiyor. Arazi nasil olsa bedava.  
 
👎
7.09.2022 14:26
PARTILI CUMHUR BASKANI PUTINE BILGI VERMEK İÇIN AKKUYUYA GİTMİSTİ BASINA KAPALI BILGİ ALMISTI? PUTINE İLETMEK İÇIN PARTİLI BAŞKAN YANGINI GÖRMEK BAKMAK İÇIN GİTMEDİMI? DIYER NAKNLAR NERDE ?  
 
O kadar aciyorki içimiz,neye yanicaz erir olduk milletçe artık😨
7.09.2022 13:13
Rabbim korusun kimseye birşey olmasın biran önce söndürüldü inşallah,bir dal dahi yansa canımız yanıyor,lütfen dogamiza sahip çıkalım koruyalim  
 
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