Sakarya'da inşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında işçileri şok eden bir olay yaşandı. Kepçe operatörü, kazı çalışmaları sırasında toprak altında elleri ve ayakları bağlı bir kadın cesedi buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren operatör, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. İlk incelemelere göre, kadının elleri ve ayaklarının bağlı olması, cinayet şüphesini doğurdu. Polis, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı ve inşaat alanı güvenlik şeridiyle çevrildi.