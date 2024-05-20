Sakarya'da inşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Sakarya'da inşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat temel kazısı sırasında elleri ve ayakları bağlı bir kadın cesedi bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında işçileri şok eden bir olay yaşandı. Kepçe operatörü, kazı çalışmaları sırasında toprak altında elleri ve ayakları bağlı bir kadın cesedi buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren operatör, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesine neden oldu.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. İlk incelemelere göre, kadının elleri ve ayaklarının bağlı olması, cinayet şüphesini doğurdu. Polis, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı ve inşaat alanı güvenlik şeridiyle çevrildi.

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