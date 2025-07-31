Sakarya’da kahreden kaza! 14 yaşındaki sürücü 10 yaşındaki kardeşiyle öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da kahreden kaza! 14 yaşındaki sürücü 10 yaşındaki kardeşiyle öldü

Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil beton direğe adeta ok gibi saplandı. Kahreden kazada 14 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Feci kaza, Sakarya Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (14) idaresindeki 41 EU 251 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

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Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde araç içerisinde sıkışan O.K. ve kardeşi Y.K. (10) bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz iki kardeşin cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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