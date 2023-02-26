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Kestiği ağacın altında kaldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalan 40 yaşındaki İsmail Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 00:12
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Sakaryada kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi

Kestiği ağacın altında kaldı
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Kurudere Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmail Özdemir (40), ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Özdemir, Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda kalbi durdu.

Kestiği ağacın altında kaldı, hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince bölgedeki en yakın hastane olan Ferizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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