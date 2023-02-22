22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şelalenin altına giren ailenin üzerine ağaç düştü. İşte o anlar

Şelalenin altına giren ailenin üzerine ağaç düştü. İşte o anlar

Endonezya’da doğa gezisi sırasında şelaleye giren ailenin üzerine, bölgede yaşanan toprak kayması nedeniyle ağaç düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 22:31
Takip Et

Şelalenin altına giren ailenin üzerine ağaç düştü. İşte o anlar

Şelalenin altına giren ailenin üzerine ağaç düştü. İşte o anlar
+
Aa
-

Endonezya’nın Java eyaletinde yer alan Sedudo Şelalesi’nde 14 Şubat’ta doğa gezisi sırasında serinlemek için suya giren bir ailenin üzerine toprak kayması sonucu ağaç düştü.

Endonezya Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, trajik kazada aile üyelerinden 49 yaşındaki Agus Setiawan’ın hayatını kaybettiği, diğer 4 aile üyesinin ise yaralandığı ifade edildi. Kazanın yaşandığı şelale ziyarete kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay anının kaydedilen görüntülerde, şelalenin altında suya girdikleri sırada aile üyelerinin üzerinde bir anda toprak parçaları ve ağacın düştüğü görüldü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
1
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
2
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
3
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
5
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
6
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Vakıfbank Polonya'da set vermedi
﻿Vakıfbank Polonya'da set vermedi
﻿Vakıfbank Polonya'da set vermedi
﻿Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali
﻿Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali
﻿Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali
﻿Malatya Valiliği, kentte yıkılan bina sayısını açıkladı
﻿Malatya Valiliği, kentte yıkılan bina sayısını açıkladı
﻿Malatya Valiliği, kentte yıkılan bina sayısını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.