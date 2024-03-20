Sakarya'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Sakarya'da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı
Sakarya’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

Sakarya’nın Ömercikler Mahallesi 8099. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, S.D.’nin kullandığı 78 BD 759 plakalı Lada marka otomobil ile K.Y.’nin kullandığı Karsan marka yolcu minibüsü hızla çarpıştı.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü S.D. ile yolcu olarak bulunan B.Ç. ve S.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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