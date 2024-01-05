Sakarya'da sır ölüm. Derede erkek cesedi bulundu

Kaynak: AA
Sakarya'da sır ölüm. Derede erkek cesedi bulundu
Sakarya Serdivan’da bulunan bir derede erkek cesedi bulundu.

Adnan Menderes Caddesi Yazlık mevkisinde Çark Deresi'nde bir cesedin sürüklendiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulunarak durumu polise bildirdi.

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Bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri gönderildi. Ekipler, akıntı yüzünden sürüklenen cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre ileride sudan çıkardı.

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Teşhisi yapılan ceset, Turan G'ye ait olduğu öğrenildi. Esas ölüm nedeninin belirlenmesi adına Turan G.’nin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Merkezi'ne kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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