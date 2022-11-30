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Sakarya'da sokak köpekleri okuldan dönen çocuğa saldırdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin saldırısına müdahale eden esnaf, yaşananları anlattı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:53
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Sakarya'da sokak köpekleri okuldan dönen çocuğa saldırdı. Esnaf yaşananları anlattı

Sakarya'da sokak köpekleri okuldan dönen çocuğa saldırdı
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Köpeklerin saldırdığı görüntülerde, Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'tan geçen öğrenciye, kaldırımda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırması ve çocuğu kısa süre kovalamalarının ardından esnafın da müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırılmaları yer alıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okuldan dönen çocuğa saldıran sahipsiz köpeklere müdahale eden esnaf, yaşananları anlattı.

Ömercikler Mahallesi 8013. Sokak'ta üç gün önce kaldırımda yürüyen çocuğa saldıran sahipsiz köpekleri kovalayan berber Necmettin Uzun, AA muhabirine, öğrencilerin okula gidip gelirken bu sokaktan geçtiklerini söyledi.

Olayın olduğu gün de köpekleri sürü halinde gezerken gördüklerini ifade eden Uzun, "İçerde oturuyordum, birden çocuğun feryadını duydum. Dışarı çıktığımda köpek çocuğa saldırıyordu. O sırada cam şişeyi köpeklere atarak dikkatlerini dağıttım. Tereddüt etmeden direkt olaya müdahale ettik. Esnaf arkadaşlarımızla köpek sürüsünü dağıttık." diye konuştu.

Yetkililerden bu konuda çalışma beklediklerini dile getiren Uzun, "Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan barınağında bakılsın, sokaklara dağıtılmasın. Biz bunları istiyoruz. Bu tür olayların önüne geçemiyoruz." diye konuştu.

Olaya müdahale eden bir başka esnaf Ali Sami Ateş de belediyenin köpekleri topladığını fakat yazın köylere hayvancılık için başka ilçeden gelenlerin getirdikleri hayvanları bıraktıklarını ve bunların insan içinde çok fazla olmadığı için yabanileştiğini ve saldırdıklarını savundu.

Akyazı ilçesinde 26 Kasım'da kaldırımda yürüyen öğrenciye köpeklerin saldırma anı ve esnafın olaya müdahale etmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.

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