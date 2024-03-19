Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Sakarya'dan iki ayda 1 Milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirildi.

Ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve mamulleri, çelik gibi sektörlerinden ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, iki ayda gereçekleştirilen ihracat rakamı 943 milyon 556 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat rakımı 863 milyon 785 bin dolardı. Sakarya, 118 ülke ve 9 serbest bölgeye ürün gönderirken, ihracatta yüzde 9,2 artış kaydedildi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracatı yüzde 86,8 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Kentten ocak-şubat döneminde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya oldu.