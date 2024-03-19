AstraZeneca’dan dev satın alma

Kaynak: AA
AstraZeneca’dan dev satın alma
İlaç ve biyoteknoloji şirketi AstraZeneca, yeni nesil kanser tedavilerine yoğunlaşan Fusion Pharmaceuticals'ı yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

İngiliz ve İsveç şirketi AstraZeneca, kanser tedavisi için yeni nesil hedefe odaklı radyokonjugatların gelişimini hızlandırmak için Fusion'ı satın alacağını aktardı.
Fusion'un kansere karşı yeni nesil tedaviler geliştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, satın almayla AstraZeneca'nın kemoterapi ve radyoterapi gibi geleneksel tedavilerden hedef odaklı tedavilere doğru ilerleyeceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın Fusion'ı yaklaşık 2 milyar dolara alacağı kaydedildi.
AstraZeneca, geçtiğimiz hafta nadir hastalıklar konusunda faaliyet gösteren Fransız biyoteknoloji firması Amolyt Pharma'yı yaklaşık 1 milyar dolara satın almak için anlaşma yapmıştı.

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