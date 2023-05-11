Sakaryaspor play-off aşkına

Editör: Hamza Özalkuş
Ligin 36. haftasında evinde Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, bu sonuçla ilk 7 sırada olmayı garantileyerek play-off oynama hakkını elde etti.
1. Lig'in normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finaldeki diğer ekip olmak için sahaya çıkacak.
Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında düşme hattında bulunan Gençlerbirliği deplasmanına 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de çıkacak.
Play-off'a kalmayı garantileyen ve son haftayı maç yapmadan (bay) geçecek Sakaryaspor, kendisinin ve rakiplerinin oynayacağı maçların ardından yerini koruması halinde direkt final oynayacak.