Sakaryaspor play-off aşkına

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor, 15 sezonun ardından Süper Lig mücadelesi için sahaya çıkıyor.

Sakaryaspor play-off aşkına

Editör: Hamza Özalkuş

Ligin 36. haftasında evinde Pendikspor'u 3-2 yenen Sakaryaspor, bu sonuçla ilk 7 sırada olmayı garantileyerek play-off oynama hakkını elde etti.

1. Lig'in normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finaldeki diğer ekip olmak için sahaya çıkacak.

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında düşme hattında bulunan Gençlerbirliği deplasmanına 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de çıkacak.

Play-off'a kalmayı garantileyen ve son haftayı maç yapmadan (bay) geçecek Sakaryaspor, kendisinin ve rakiplerinin oynayacağı maçların ardından yerini koruması halinde direkt final oynayacak.

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