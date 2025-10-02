Sakaryaspor'dan Caner Erkin açıklaması

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Sarıyer maçının hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde sürdür.

Teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Dinamik ısınma ve dar alanda pasla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak antrenmanda yer almazken teknik direktör Serhat Sütlü, kural hatası ve kadro dışı bırakılan oyuncuların eksikliği hakkında açıklamalarda bulundu.

"DANIŞIKLI DÖVÜŞ YOK"

İstifasının kabul edilmemesine değinen Sütlü, "Herkesin düşüncesine saygım var ama bu bir danışıklı dövüş değil tamamen Sakaryaspor'un menfaatleri doğrultusunda ben ve ekibimin aldığı karardı. Başkanımız ve yönetimle görüştüğümüzde, ‘Seçim süreci var biz tekrar yeni bir hocayla devam edersek seninle devam etmek istiyoruz' dediler. Sakaryaspor'un menfaatleri kendi menfaatlerimden önce geliyor" dedi.

"İSTİFAM MASADA, YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK"

"Sakaryaspor sevdalılarına daha önceki günlerde sunmuş olduğum bir beyanım var. Benim istifam yönetim kurulunun masasında" diyen Serhat Sütlü, "Yönetim devam eder veya yeni bir yönetim gelir bu durum tamamen onların tasarrufunda olacak olan bir durum. Bizim gayemiz onları zora sokmak değil, bu süreç içinde Sakaryaspor'un saha çalışmalarına devam edebilmesi" ifadelerini kullandı.

Sarıyer maçının önemli olduğunu belirten Sütlü, "Çok önemli bir Sarıyer maçı var onlarla birlikte olmak gerektiğini düşündüğümüz için bu geri dönüşü yaptık. Gayemiz tamamen Sakaryaspor'un menfaatleri" diye konuştu.

"SAKARYASPOR SEVDALILARINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Yabancı kuralı konusunda yapılan hata üzerine konuşan Serhat Sütlü, "Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama yönetim beni bu takımın başına getirdiyse, bir lider olarak gördüyse ben, oyuncularıma bu liderliği yapıyorsam bende üzerime düşeni yaparım" dedi.

Özür dileyen Sütlü, şunları söyledi:

"Başka bir şehirde, başka bir kulüpte olsaydım evet bunun tepkisini farklı bir şekilde verebilirdim ama ben Sakaryalıyım, bu insanlar benim inşalarım burada çalışan herkes benim kardeşim, ağabeyim. Doğal olarak biri ortaya çıkacaksa bu ben olmalıyım, hiç tereddütsüz yaparım. O talihsiz olayla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Sakaryaspor sevdalılarından özür dilemekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Onların üzüntüsünün mislisini emin olsunlar ben içimde yaşıyorum."

"CANER VE BURAK'IN EKSİKLİĞİ VAR"

Pendikspor maçında Burak Altıparmak'la tartışan Caner Erkin tartıştığı takım arkadaşına tokat atınca kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Yaşananların ardından iki oyuncu da kadro dışı bırakılmıştı.

Olayla ilgili konuşan Serhat Sütlü, "Elimizde Caner'den başka Doğukan Tuzcu vardı ve nitekim de onunla başladık. Erzurumspor maçında tek santrafor Umechi Akuazaoku'ydu, onu değerlendirdik. Doğukan elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve ondan çok memnunum. Eldeki mevcut kadrolarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kadro dışı kalan isimlerin eksikliğini hissettiklerini belirten Sütlü, "Caner ve Burak'ın eksikliği tabi ki var ama yönetim zaten bu kararı alırken en önemli söz, ‘Sakaryaspor'dan üstün kimse yok' bu doğrultuda her türlü kararı alabileceklerini yönetim zaten gösterdi. O oyunculara da ihtiyaç elbette var" ifadelerini kullandı.