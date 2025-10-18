Trenyol 1. Lig’in 10. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Sakaryaspor 11. dakikada gole yaklaştı. Orta alandan hızlı çıkan Sakaryaspor, seri paslarla ceza sahası içinde topu Vukovic’le buluşturdu. Vukovic’in bekletmeden yaptığı sert şut direkten dönerken, atağın devamında seken top kaleci Uğur Eser'de kaldı.

Sakaryaspor, 29. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Eren Erdoğan'ın arka direğe açtığı ortada topu kontrol eden Burak Çoban, Kadir Karayiğit'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Egemen Artun penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ben Yedder, sol köşeye yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1

37. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Alaaddin Okumuş'un açtığı ortaya iyi yükselen Ben Yedder’in kafa vuruşunda ağlarla buluştu: 0-2

57. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Burak Çoban'ın önünde kaldı. Çoban'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 0-3.

60. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Orta alanda topla buluşan Mete Kaan Demir'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Sadık Çiftpınar’ın vuruşunu kaleci Murat Uğur Eser çeldi. Dönen topu tamamlayan Ben Yedder, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak hat-trick yaptı: 0-4

88. dakikada orta sahada topla buluşan Burak Çoban'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Kakuta, kaleci Murat Uğur Eser'i çalımlayarak topu şık bir şekilde ağlara gönderdi: 0-5

90. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ben Yedder, ceza sahası içerisine çevirdiği topu Alparslan Demir düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru tayin etti: 0-6.

Bu sonuçla Sakaryaspor 14 puana yükselirken, Adana Demirspor eksi 17 puanda kaldı