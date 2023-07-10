Sakın bu filmi kaçırmayın: Nereye Gidiyorsun, Aida?

TRT 2, 11 Temmuz Çarşamba günü ‘Nereye gidiyorsun, Aida?’ filmini sinemaseverlerle buluşturacak. Film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını konu alıyor.

Sakın bu filmi kaçırmayın: Nereye Gidiyorsun, Aida?

TRT 2, edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları her ay sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

TRT 2 bu kapsamda 11 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da 'Nereye Gidiyorsun, Aida?' adlı filmi gösterecek.

‘NEREYE GİDİYORSUN, AİDA?’

Türkiye dahil 9 ülkenin ortak yapımı olan Quo vadis, Aida? (Nereye Gidiyorsun, Aida?) adlı 2020 yapımı sinema filmi 11 Temmuz Çarşamba günü TRT 2 ekranlarında orijinal diliyle gösterilecek.

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Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını konu alıyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir üste geçiyor.

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Temmuz ayında orijinal dillerinde yayımlanan filmler şöyle:

1 Temmuz Cumartesi 21.30 Bir Zamanlar Sinema (Chhello Show)

2 Temmuz Pazar 21.30 Zoraki Kral (The King's Speech)

3 Temmuz Pazartesi 21.30 Solaris (Solyaris)

4 Temmuz Salı 21.30 Radyoaktif (Radioactive)

5 Temmuz Çarşamba 21.30 Çatlak

6 Temmuz Perşembe 21.30 Beyaz Sayfa (Carte Blanche)

7 Temmuz Cuma 21.30 Elveda Oğlum (Di jiu tianchang)

8 Temmuz Cumartesi 21.30 Akasyalar (Las Acacias)

9 Temmuz Pazar 21.30 Michael Clayton

Temmuz ayı boyunca yayımlanacak filmler ise şu şekilde:

10 Temmuz Pazartesi 21.30 Pal Sokağı Çocukları (A Pal utcai fiuk)

11 Temmuz Salı 21.30 Nereye Gidiyorsun Aida? (Quo vadis, Aida?)

12 Temmuz Çarşamba 21.30 Kovan

13 Temmuz Perşembe 21.30 İki Gün ve Bir Gece (Deux jours, une nuit

)14 Temmuz Cuma 21.30 Memoria

15 Temmuz Cumartesi 21.30 Başka Bir Dünya (Un autre monde)

16 Temmuz Pazar 21.30 Doğruyu Söyle (Concussion)

17 Temmuz Pazartesi 21.30 Paralel Yaşamlar (La Pointe Courte)

18 Temmuz Salı 21.30 At Hırsızları (The Horse Thieves. Roads of Time)

19 Temmuz Çarşamba 21.30 Pota

20 Temmuz Perşembe 21.30 Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

21 Temmuz Cuma 21.30 Klondike

22 Temmuz Cumartesi 21.30 Kutsal Ruh (Espiritu sagrado)

23 Temmuz Pazar 21.30 Yarının Adamı (The Tomorrow Man

)24 Temmuz Pazartesi 21.30 Kagemusha

25 Temmuz Salı 21.30 Rehineler (Zalozhniki)

26 Temmuz Çarşamba 21.30 Güvercin Hırsızları (The Pigeon Thieves)

27 Temmuz Perşembe 21.30 Anneye Giden Yol (Anaga aparar jol)

28 Temmuz Cuma 21.30 Beyaz İneğin Türküsü (Ghasideyeh gave sefid

)29 Temmuz Cumartesi 21.30 Luxor

30 Temmuz Pazar 21.30 Ay (Moon)31 Temmuz Pazartesi 21.30 Dersu Uzala

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