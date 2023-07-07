Gizem Babacan Yoğurtcu'nun sergisine büyük ilgi

Sanatçı Gizem Babacan Yoğurtcu bu defa Çiğli'de "Göz Görmez, Bilinç Görür" dedi.

Gizem Babacan Yoğurtcu'nun sergisine büyük ilgi

Atık malzemelere hayat veren sanatçı, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Fuaye Alanı'nda eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Eserlerinde ağırlıklı olarak kadınlara ve pandemide intahar eden müzisyenlere değinen sanatçı, hazırlık içinde olduğu ve "Ana rahminde başlayan bir hikaye" olarak tanımladığı "DÖNGÜ" isimli yeni sergisinden de birkaç eseri Çiğli'de halkına sundu.

Daha önce yaşamını sürdürdüğü Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretimlerini sergileyen sanatçı, Çiğli'de sergi öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sergimi bugün 2 Temmuz programı içinde buraya taşımak benim için çok kıymetli. 30 yıl önce Madımak'ta herkesin gözünün önünde yakılarak katledildik ve bu katliam devam ediyor. Kadınlarımız, çocuklarımız öldürülüyor, yönetilemeyen bir pandemi sürecinde müzisyenlerimiz intahara sürüklenerek öldürülüyor ve mücadelemiz elbetteki devam ediyor."

Yoğurtcu ayrıca desteklerinden dolayı Çiğli Belediyesi ve Kültür Müdürü Nail Çetin'e teşekkürlerini sundu.

Sergide katılımcılara bilgi veren ve üretimlerinin hikayelerini anlatan Gizem Babacan Yoğurtcu ilerleyen süreçte sergisini İzmir'de bir çok ilçede açmayı planladığını belirtti.

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