Erkan Oğur bu kez Özkan Uğur'a veda etmek için çaldı

Müzisyen Erkan Oğur, Özkan Uğur'a 'Güllerin içinden' şarkısıyla veda etti.

Erkan Oğur bu kez Özkan Uğur'a veda etmek için çaldı

Müzisyen Erkan Oğur, önceki gün hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a 'Güllerin içinden' şarkısıyla veda etti.

Özkan Uğur'un anısına sazıyla MFÖ'nün 'Güllerin İçinden' şarkısından bir bölümü çalan Oğur, Instagram'dan paylaştığı videoda "Özkan Uğur; güllerin içinden geldi, güllerin içine gitti" ifadelerini kullandı.

KANSER İLE MÜCADELE EDİYORDU

'Güllerin içinden' şarkısı, MFÖ'nün en çok dinlenen parçaları arasında yer alıyor.

Türkiye'de müzik dünyasına damgasını vuran gruplardan MFÖ (Mazhar, Fuat, Özkan) üyesi olan Özkan Uğur, bir süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Uğur için üzüntüsünü paylaşan, baş sağlığı dileyen birçok siyasi ve sanatçı gibi Oğur da duygularını MFÖ şarkılarıyla dile getirdi.

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