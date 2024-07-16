Sakın dışarı çıkmayın. AKOM İstanbul’u saat vererek uyardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sakın dışarı çıkmayın. AKOM İstanbul’u saat vererek uyardı

AKOM, İstanbul’a saat vererek aşırı sıcak uyarısı verdi. Yapılan açıklamada öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

AKOM’dan İstanbul’a aşırı sıcak uyarısı geldi. Sıcaklığın 36 dereceye kadar çıkması beklenirken yapılan uyarıda öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarı geldi.

İstanbul güne 26 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu bir gökyüzü ile başladı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

SAAT VEREREK UYARDI

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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