Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor

Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor
Kaynak: Haber Merkezi
İşletmelere IBAN üzerinden ödeme yapan vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, farkında olmadan kara aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olunabileceğini dile getiriyor.
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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 1

Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, kredi kartı komisyonlarından kurtulmak adına doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 2

Ancak TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 3

Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 4

Örneğin, binlerce kişiye dağıtılan paralar, işletmeler aracılığıyla sisteme sokulabilir ve eğer işletmenin IBAN'ına para gönderirseniz, bu süreçteki bir aktör olarak suçlanabilirsiniz şeklinde uyarıda bulunuyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 5

Online alışverişlerde IBAN'a ödeme yaparken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kartı, dolandırılma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 6

Ayrıca, IBAN üzerinden yapılan ödemelerin kartlı işlemlerde olduğu gibi tüketicinin kredi puanlarını artırmadığını ve bu nedenle tüketici avantajlarından yararlanılamayabileceğini belirtiyor.

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Sakın IBAN üzerinden para göndermeyin: Banka hesabı olan herkesin bilmesi gerekiyor 7

Uzmanlar, bu nedenle özellikle banka hesabı bulunan kişilere, bu tür ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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