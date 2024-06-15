Salah Galatasaray'a cevap verdi

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Salah Galatasaray'a cevap verdi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın menajeri kulübe haber gönderdi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz günlerde gündemine Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı almıştı.

Galatasaray, oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

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OLUMSUZ YANIT GELDİ
Salah'ın menajeri Ramy Abbas, yetkililere 'Seneye görüşelim' dedi.

Salah cephesi, 2025'e kadar süren sözleşmesi gereği Liverpool'daki kariyerini sürdüreceğini aktardı.
31 yaşında olan bu Mısırlı yıldız, kariyerini bir Müslüman ülkede sürdürme arzusunda. Bu amaçla, hem kendisi için yüksek bir gelir imkanı sunan hem de ailesi için konforlu bir yaşam vaat eden Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeleri değerlendiriyor.

Salah, ABD'nin MLS liginden cazip bir maaş teklifi almış olmasına rağmen, bu teklifi geri çevirmişti.

TERİM İSTEMEMİŞTİ
2013 yaz transfer döneminde, Galatasaray'ın Bruma'yı transfer ettiği dönemde, teknik direktör Fatih Terim'e Mohamed Salah'ın ismi önerilmişti. Fakat tecrübeli teknik adam, Portekizli oyuncuyu tercih etmişti.

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