Ergin Ataman başardı

Kaynak: İHA
Ergin Ataman başardı

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi finali 5. maçında Olympiakos 87-82 yenerek şampiyon oldu ve sezonu çifte kupa ile tamamlamayı başardı.

Yunanistan Basketbol Ligi'nde 2023-24 sezonu şampiyonu Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos oldu. Panathinaikos, Olympiakos'a serinin ilk maçında evinde 89-84, ikinci maçı deplasmanda 92-86 kaybetti. Ataman'ın öğrencileri serinin 3. maçında evinde rakibini 83-76 mağlup ederek seriyi 2-1'e, 4. maçta ise deplasmanda 88-85 kazanarak 2-2'ye getirdi.

Yeşil-beyazlılar, Olympiakos'u baştan sona çok büyük çekişmeye sahne olan serinin son maçında evinde 87-82 yenerek Yunanistan Lig Kupası şampiyonu oldu. Bu şampiyonlukla birlikte Panathinaikos, 40. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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ERGİN ATAMAN İLE DOUBLE-DOUBLE
Türk antrenör Ergin Ataman, Panathinaikos ile ilk sezonunu Euroleague ve Yunanistan Ligi şampiyonu olarak tamamladı. Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Ataman, 2020-2021 sezonunda A. Efes ile hem Türkiye Basketbol Ligi'ni hem de Euroleague'i kazanma başarısı göstermişti.

KOSTAS SLOUKAS, PANA'YA KUPAYI GETİRDİ
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Panathinaikos'un oyun kurucusu Kostas Sloukas, eski takımı Olympiakos karşısında 29 sayı, 2 ribaund, 1 asistlik performans sergiledi. Sergilediği performansla maçın en skorer oyuncusu olan Sloukas, kariyerinde Olympiakos forması da giydi.

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