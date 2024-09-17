Salah’ın yerini dolduracak isim Premier Lig’den çıktı

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Salah’ın yerini dolduracak isim Premier Lig’den çıktı

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Salah’ın sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken İngiliz devi şimdiden alternatiflerini belirlemeye başladı. Listede Premier Lig’den bir oyuncunun olduğu öğrenildi.

Liverpool’da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Salah’ın takımdan ayrılması bekleniyor. İngiliz devinde oynadığı futbolla adeta efsane olan Mısırlı yıldız, henüz kulübü ile sözleşme yenileme görüşmesi yapmadı.

Gelen haberler, Salah’ın takımdan ayrılma ihtimalini güçlendirirken, yıldız oyuncuya sezon sonu çok sayıda dev ekibin teklif götürmesi bekleniyor.

Öte yandan Liverpool’un Salah’ın gidişi durumunda alternatiflerini belirlemeye çalışıyor. İngiliz basınında çıkan son haberlere göre Liverpool Bryan Mbeumo’yu gündemine aldı. Brentford forması giyen oyuncu bu sezon Premier Lig’de çıktığı 4 maçta 3 gol attı.

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Öte yandan İngiliz devine sezon başında transfer olan Federico Chiesa da Salah’ın en önemli alternatifi olarak görülüyor.

Geçen sezon Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden yıldız oyuncunun geleceği ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

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