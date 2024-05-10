Saldırgan olmadığını söylediği tilki tarafından saldırıya uğradı

Bir adam, çevresindeki insanlara etrafta dolaşan tilkiden bahsederek, onun aslında saldırgan olmadığını ve gayet sevecen olduğunu söylüyordu. İnsanlar merakla kendilerine doğru gelen tilkiye odaklanırken, olanlar oldu.

Herkesin gözü önünde tilki, adamın bacağını ısırdıktan sonra sakin bir şekilde uzaklaştı. Adamın sözleriyle güvende olduklarını düşünen insanlar, tilkinin beklenmedik hamlesi karşısında kahkahalara boğuldu. Bu komik olay, çevredeki insanların şaşkınlığını ve eğlencesini yansıtan bir anı olarak hafızalarda yer etti.