Saldırıya uğrayan Lütfü Savaş’tan flaş karar. Sosyal medyadan duyurdu

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Saldırıya uğrayan Lütfü Savaş’tan flaş karar. Sosyal medyadan duyurdu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, vatandaşlara hitap ettiği esnada 'bipolar bzoukluk' hastası bir kişi tarafından sahneden itilmişti. Olay sonrası Lütfü Savaş’tan flaş bir karar geldi.

Hatay mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde halka hitaben konuştuğu esnada Bipolar bozukluk yaşayan A.G. (39) tarafından sahneden itildi.

Olayı herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatan Savaş, konuşmasını sürdürürken, kendisini kürsüden iten şahıstan davacı ve şikayetçi olmadı.

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“TEDAVİSİ İÇİN HERŞEYİ YAPACAĞIM”

Savaş, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yayınlayarak, kendisinin de doktor olduğunu ve vatandaşın tedavisi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı. Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım. Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum.”

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Lütfü Savaş'ın tedavi sürecinde yardımcı olacağını açıkladığı şahsın yakını da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Herkese iyi günler. Bugün Sayın Lütfü Savaş'a yapılan üzücü bir olay olmuştur ama bu saldırı kesinlikle planlı değildir maalesef ki kendisi dayım olur ve psikolojik sorunları vardır. Özetle hasta bir bireydir ve mevsim geçişlerinde artan bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

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