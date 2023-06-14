Salep bitkisi cinsel gücü artırıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan salep bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SALEP BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Salep pek yakından bildiğiniz gibi kışın su ya da sütle yapılan içeceğiyle biliniyor. Rafine şeker yerine pişirip biraz ılımasını bekledikten sonra içine bal katılarak da içilebiliyor. Dilerseniz sizi hemen salep tarifimize alabiliriz.

Yaz geldiğindeyse bu lezzetli malzeme kendine en çok dondurma tariflerinin içinde yer alıyor.

Dondurmaya hem kıvam hem de lezzet olarak sınıf atlatıyor. Şöyle nefis bir dondurma tarifi vermeden geçmek olmaz.

Bunlar dışında birçok tatlı tarifinin içinde de yer alabiliyor. Onlar nelermiş derseniz sizi hemen salepli muhallebi tarifimize, salepli kek tarifimize ya da içindeki saleple lezzeti tavan yapan portakallı yumuşacık kek tarifimize doğru alabiliriz.

"Bunlar dışında farklı bir tarifte kullanamaz mıyız?" derseniz, elbette kullanabilirsiniz, yaratıcılık size kalmış.

SALEP BİTKİSİ NEDİR?

Salepgiller familyasından; tel köklü otsu bir bitkidir. Kökünde 2 tane yumru vardır. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Kullanılan yeri köklerindeki yumrularıdır.

Yurdumuzda birçok çeşidi vardır. Salep yumruları müsilaj, glikoz ve uçucu bir yağ taşır.