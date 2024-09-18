Salim Güran'ı Meclis'te ağırlayan AKP'li Galip Ensarioğlu'ndan açıklama

Salim Güran'la çektiği fotoğraflar ortaya çıkan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, fotoğrafları nasıl çektirdiğini hatırlamadığını söyledi. Narin soruşturmasının başlamasının ardından Ensarioğlu katıldığı bir televizyon programında Güran ailesini ile aile dostu olduklarını söylemişti.

"HATIRLAMIYORUM BİLE"

AKP'li Galip Ensarioğlu, katledilen Narin Güran'ın amcası Salim Güran ile çektirdiği fotoğraf hakkında yaptığı açıklamasında "Adam valiyi, kaymakamı herkesi ziyaret etmiş. O gün başka muhtarlarla birlikte geldiler. Beni de ziyaret ettiler. Hatırlamıyorum bile o ziyareti" dedi.

Amca Salim Güran’ın AKP’li Ensarioğlu’yla fotoğrafı ortaya çıktı

Ancak Ensarioğlu'nun aralarında Salim Güran'ın da olduğu bir grubu Meclis'te ağırladığı fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Gazete Duvar'a Salim Güran ile çektirdiği fotoğraflar hakkında açıklama yapan Galip Ensarioğlu söz konusu ziyareti hatırlamadığını belirterek "Evet dostlarımız dedim. 20 yıl önce ölen dede benim dostumdur. Bu aile on binlerce kişinin dostudur. Sosyal medyada büyük ahlaksızlık yapılıyor. Yurt dışı kaynaklı hesaplardan ve çeşitli örgüt hesaplarından yapılan manipülasyonlarla bu iş bu hale geldi. Ben devlet ne biliyorsa onu söyledim. Soruşturmada bilinmeyen ama benim bildiğim bir şey yok ki." diye konuştu.

????Gazi Meclisimizde kıymetli hemşehrilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.



Bizleri ziyaret eden; Bismil İlçe Başkanımız Muzaffer Cengiz Özaydın, Bağlar İlçe Başkanımız Sadık Başar Gür, Çınar İlçe Başkanımız Ömer Murat Delil, Çermik İlçe Başkanımız Hayrettin Kızılarslan, Ergani… pic.twitter.com/uUGnlmTloR — Galip Ensarioğlu (@GalipEnsarioglu) December 27, 2023

"SANKİ BEN ÖLDÜRMÜŞÜM GİBİ KONUŞULUYOR"

"Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor." diye konuşan Ensarioğlu "Tekirdağ’da 2 yaşında bir kız çocuğu istismara uğrayıp öldürüldü, vicdan sahiplerinden çıt çıkmadı. AK Parti’ye vurulamadığı için mi tepki gösterilmedi o kızcağızın ölümüne? Bu alçaklar 7 bin çocuğu hendeklere gömdü. 12-13 yaşındaki Kürt kızlarının eline silah verip dağa çıkardı. Bunlar mı bana ahlak dersi verecek." ifadelerini kullandı.

"BİLİP DE SÖYLEMEMİZ GEREKN ŞEYLER VAR" DEMİŞTİ

AKP Diyarbakır Milletvekili olması nedeni ile , Sözcü TV'de yayına alınan Galip Ensarioğlu açıklaması ile dikkat çekmişi. Ensarioğlu Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu söyledikten sonra ““Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz.” diye konuşmuştu.

SALİM GÜRAN'I GEÇEN YIL TBMM'DE AĞIRLAMIŞ

Sosyal medyaya yansıyan Salim Güran ile fotoğraflarının dışında, Ensarioğlu'nun aralarında Salim Güran'ın da olduğu kişileri TBMM'de ağırladığı ve 27 Aralık 2023'te o güne ait fotoğrafları sosyal medyasında paylaştığı ortaya çıkmıştı.