21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye

Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye

Ayetullah Humeyni'nin Fetvalarını Uygulama Vakfı, Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyi övdü ve bin metrekare tarım arazisiyle ödüllendirileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:05
Takip Et

Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye

Salman Rüşdi’nin saldırganına bir dönüm tarla hediye
+
Aa
-

Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi, İran dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölüm fermanı çıkarmasından 33 yıl sonra saldırıya uğradı. 

Arab News'de yer alan habere göre, İran'da, Ayetullah Humeyni'nin Fetvalarını Uygulama Vakfı, 75 yaşındaki Rüşdi'ye saldıran ve Rüşdi'yi 10 kez bıçaklayan Hadi Matar'a teşekkür etti. Vakıf sözcüsü Mohammad Esmail Zarei, Matar'a bin metrekare tarım arazisi hediye edileceğini duyurdu. 

24 yaşındaki Şii Müslüman Amerikalı Matar, New York'ta düzenlenen bir edebiyat etkinliğinin sahnesinde Rüşdi'ye saldırdı. Saldırı sonucunda Rüşdi bir elini ve bir gözünü kaybetti. 

Mohammad Esmail Zarei, "Rüşdi'nin bir gözünü kör ederek ve bir elini kullanamaz hale getirerek Müslümanları mutlu eden genç Amerikalının cesur eylemine içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Zarei, "Rüşdi artık yaşayan bir ölü. Bu cesur eylemi onurlandırmak için yaklaşık bin metrekarelik tarım arazisi kendisine ya da yasal temsilcilerinden herhangi birine bağışlanacak" diye ekledi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
2
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
3
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
7
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Adıyaman Belediye Başkanı açıkladı 'Şehrin kuzeyine 25 bin konut inşa edilecek'
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Leeds United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.