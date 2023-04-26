Saman nezlesi nedir? Saman nezlesi belirtileri nelerdir? Saman nezlesi tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Özlem Kral

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan saman nezlesi hastalığı ilgili detaylar...

SAMAN NEZLESİ NEDİR?

Alerji, çok sık şahit olduğumuz bir hastalık türüdür. Çevresel faktörler ve genetik yatkınlık, hastalığın açığa çıkmasında etkilidir. Polen, hayvan tüyü, küf gibi alerjenler, vücutta kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz akıntısı, burun akıntısı, hapşırma atakları gibi tepkiler ortaya çıkarır.

Alerji bazen tüm vücutta, bazen vücudun sadece bir bölümünde gerçekleşebilir. Alerji eğer gözde gerçekleşiyorsa alerjik konjonktivit, akciğerlerde mevcutsa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit, eğer üst solunum yollarında gerçekleşiyorsa saman nezlesi ya da alerjik rinit olarak adlandırılır.

SAMAN NEZLESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saman nezlesi belirtileri; burun akıntısı ve tıkanıklığı, gözlerin sulanması, kaşınması, hapşırma atakları, öksürük krizleri, geniz akıntısı, halsizlik, şişmiş gözaltları, boğazda ve gırtlakta kaşıntı olarak sayılabilir.

Alerjik rinit belirtileri yılın belirli zamanlarında başlayabilir ya da kötüleşebilir. Bunu tetikleyen etmenler arasında; ilkbahar ve sonbahar aylarında görülen çeşitli polenler, evcil hayvanlardan gelen toz akarları ve hayvan tüyleri, mantar ve küfler sayılabilir.

SAMAN NEZLESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Saman nezlesini tetikleyen alerjenleri hayatınızdan mümkün olduğunca çıkarmak en temel önlemdir. Saman nezlesinin çok şiddetli olmadığı noktada, reçetesiz satılan ilaçlar semptomları hafifletmek için yeterli gelebilir. Daha kötü belirtilerle mücadele edebilmek için reçeteli ilaçlara gereksinim duyabilirsiniz. Hangi ilacın sizin reaksiyonunuza daha iyi geldiğini bulmak için birkaçını süzgecinizden geçirmeniz gerekebilir. Çocuğunuzda saman nezlesi teşhisi varsa, tedavisi hakkında doktorunuzla iletişime geçin.

Bu hastalık özelinde ki ilaçlar reçeteli, reçetesiz fark etmeksizin doktor önerisiyle kullanılmalı. Çünkü bazı ilaçların, çocuklar için kullanımı onaylanmamıştır. İlaç kullanımının dışında saman nezlesi için tedavi alternatifleri:

Alerji İğneleri (immünoterapi): İlaçlar saman nezlesi belirtilerini hafifletmiyorsa veya çok fazla yan etkiye sebep oluyorsa, doktorunuz alerji aşıları kullanımını tavsiye edebilir. 3-5 yıl içinde, küçük miktarlarda alerjen içeren düzenli enjeksiyonlar alındığında vücudunuz, belirtilere neden olan alerjenlere alıştırmış ve ilaç ihtiyacı azalmış olur.

İmmünoterapi Tedavisi: Kedi kepeği, toz akarları veya polene karşı alerjiniz mevcutsa özellikle etkili olabilir. Ayrıca çocuklarda immünoterapi, astım gelişimini önlemeye yardımcı olabilir.

Dil Altı Alerji Tabletleri: Aşı yaptırmak yerine, ağzınızda çözülen hap şeklindeki anti-alerjenleri günlük olarak tüketebilirsiniz.

Sinüslerinizi yıkamak: Burun kanallarınızı yıkamak, burun tıkanıklığını gidermenin oldukça hızlı, ucuz ve etkili bir yöntemidir. Durulama ile beraber burnunuzdaki mukus ve alerjenler temizlenmiş olur.

Saman nezlesi olan kişilerin uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi ve alerjenlerin tespit edilerek aksiyon planı oluşturulması gerekir. Doktorunuzun tedavi planında verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Polen alerjisi mevcut kişilerin sezon başlamadan 2 hafta önce doktorun da bilgisi dahilinde ilaç tedavisine başlaması gerekir.

Saman nezlesi tedavi edilmediği takdirde burun tıkanıklığı ve horlama sıkıntıları, çocuklarda odaklanma bozukluğu, dikkat eksikliği problemleri, yetişkinlerde anksiyete ve depresyona sebep olabilir.