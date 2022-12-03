Brezilya'da büyük şok

Dünya Kupası son 16 turunda pazartesi günü Güney Kore ile karşı karşıya gelecek olan Brezilya'da 2 yıldızın sakatlıkları nedeniyle kalan maçlarda forma giyemeyeceği açıklandı.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kamerun maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Jesus ile Telles'in bir süre futbol oynayamayacakları belirtildi.

Gabriel Jesus, gruplarda 3, Telles ise 2 maçta görev yapmıştı.