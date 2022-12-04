Katar Prensi ile dalga geçtiler: Hamur satıcısı

Çinli sosyal medya kullanıcıları 16 yaşındaki Abdulrahman Fahad al-Thani'nin hareketli yüz ifadeleri ve geleneksel Katar başlığıyla Dünya Kupası maskotu La'eeb'e benzediğini söylediler.



TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'de kullanıcılar, kendi tasarladıkları başlıkları takarken Abdulrahman'ın yüz ifadelerini yeniden yaratmaya çalıştılar. "Küçük Prens La'eeb" ve "hamur tatlısı prens" hashtag'leri viral oldu ve Abdulrahman'ın görüntüleri Çinli futbol taraftarları için temel bir emoji paketi haline geldi.

Prens Abdulrahman da eğlenceye katılarak Douyin'de bir haftadan kısa sürede 15 milyondan fazla takipçi toplayan bir hesap oluşturdu. Çarşamba günü “Küçük Prens La'eeb” olarak katıldığı Weibo'da iki paylaşım yaptı ve yaklaşık 2,5 milyon takipçi kazandı.