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Katar Prensi ile dalga geçtiler: Hamur satıcısı

Katar Prensi Abdulrahman Fahad al-Than Katar'ın Dünya Kupasından elenmesine  duyduğu  hayal kırıklığının ardından Çin sosyal medyasında sansasyon yarattı ve kendisine "hamur tatlısı sarmalayıcı prens" lakabı kondu.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:25
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Çin'de Katar Prensi alay konusu oldu

Katar Prensi ile dalga geçtiler: Hamur satıcısı
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Çinli sosyal medya kullanıcıları  16 yaşındaki Abdulrahman Fahad al-Thani'nin  hareketli yüz ifadeleri ve geleneksel Katar başlığıyla  Dünya Kupası maskotu La'eeb'e benzediğini söylediler.


TikTok'un Çince versiyonu olan Douyin'de kullanıcılar, kendi tasarladıkları başlıkları takarken Abdulrahman'ın yüz ifadelerini yeniden yaratmaya çalıştılar. "Küçük Prens La'eeb" ve "hamur tatlısı prens" hashtag'leri viral oldu ve Abdulrahman'ın görüntüleri Çinli futbol taraftarları için temel bir emoji paketi haline geldi.
Prens Abdulrahman da eğlenceye katılarak Douyin'de bir haftadan kısa sürede 15 milyondan fazla takipçi toplayan bir hesap oluşturdu. Çarşamba günü “Küçük Prens La'eeb” olarak katıldığı Weibo'da iki paylaşım yaptı ve yaklaşık 2,5 milyon takipçi kazandı.

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