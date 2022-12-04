Araplar Katar'da kaybolan stat yaptılar

Katar'ın Dünya Kupası için inşa ettiği yedi stadyumdan biri turnuvadan sonra kaybolacak.



Oyunların organizatörleri, kısmen geri dönüştürülmüş nakliye konteynırları ve çelikten inşa edilmiş 40.000'den fazla oturma yeri olan, Doha'daki Stadyum 974’ün Dünya Kupası'ndan sonra tamamen söküleceğini ve altyapıya ihtiyacı olan ülkelere gönderilebileceğini söylediler.