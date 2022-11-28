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  • Brezilya'nın İsviçre'yi yenmesinde Simon Kuper'in etkisini açıkladı

Brezilya'nın İsviçre'yi yenmesinde Simon Kuper'in etkisini açıkladı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:01
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Sambacıların İsviçre'nin kilidini nasıl açtığını açıkladı

Brezilya'nın İsviçre'yi yenmesinde Simon Kuper'in etkisini açıkladı
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Bir Brezilyalı için hava, su neyse, futbol odur.
Yüreklerindeki ritim, damarlarındaki kandır.
Bu yüzden Brezilya'nın milli kültürüdür futbol.
Ve tartışmasız dünyanın bir numarasıdır.
İsviçre ise saatleriyle meşhur bir ülke.
Kusursuz işleyen, salise şaşmayan saatlerin yurdu.
İsviçre milli takımı da son yıllarda bir İsviçre saatinin çarkı gibi tıkır tıkır.
Bu yüzden Brezilya favori olsa da maçın zorlu geçeceğine inanan çoktu.
Ama favori olmak demek maçı mutlak kazanacak anlamına gelmiyordu.
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından Pele, bir zamanlar, "ne zaman bir favoriyi işaret etsem, vakitsiz dansa başladı" demişti.
Acaba bu söz Brezilya için geçerli olacak mıydı?
TEMPOSUZ BAŞLANGIÇ
İşte böyle bir ortamda başladı maç.
İki taraf da kontrollüydü. Hata yapmaktan ve açık vermekten kaçındılar.
Belki de beraberliğin ikisine de yaramasının psikolojik rahatlığıydı bu.
Bu rahatlık temposuzluğun nedeniydi.
Oyun orta sahada sıkışınca doğal olarak pas hataları başladı.
Beraberliği cepte tutmaya çalışan bu risksiz oyunu ya hata yapan kaybedecek, ya da klas ayaklarını konuşturan kazanacaktı.
SİMON KUPER'İN TWEETİ
Koskoca ilk yarıda futbol adına tek bir güzellik yoktu.
27.dakikada Vinicius Junior'un şutu olmasa, tek bir  gollük pozisyon da olmayacaktı. 
İlk 45 dakikanın özeti Ünlü İngiliz yazar Simon Kuper'in o anda attığı tweetti.
"Neymar Brezilya için gerekli olmayabilir ama yeri doldurulamaz gibi görünüyor.Çünkü sahada oyun kuruculuğu yapacak kimse yok."


İkinci yarıda tempo biraz yükselince oyun da az açıldı.
Bunda İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın'ın Vargas ve Rieder'ın yerlerine Gelson Fernandes ve Renato Steffan oyuna sokması etken oldu.
Bu değişiklikler İsviçre'nin Brezilya savunmasına baskı yapmasını sağlarken, kendi savunmasını da riske soktu.
BREZİLYA AFFETMEDİ
İsviçrenin bu riski alması Brezilya'ya yaradı.
64.Vinicius Junior'un şık golü VAR'ın ofsaytına takıldı.
O riskli anlardan birinde Brezilya aradığı golü buldu. 83.dakikada Casemiro 3 İsviçre savunma oyuncusunun arasından cüretkar bir dış vuruşla Brezilya'yı öne geçirdi.
Bu gol defansif bir orta saha oyuncusunum,  hücuma yönelik takım arkadaşlarına derslik bir goldü.
Kalan dakikalarda Brezilya bir kaç fırsatı değerlendirebilse skor farklı olabilirdi.
Bu galibiyetle Brezilya gruptan çıkmayı garantiledi.
Ama önündeki maçlarla ilgili ünlü yazar Simon Kuper'in ilk yarıda attığı tweet akıllarda kaldı.
"Neymar Brezilya için gerekli olmayabilir ama yeri doldurulamaz gibi görünüyor.Çünkü sahada oyun kuruculuğu yapacak kimse yok."

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