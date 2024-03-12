Samet’in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı

Kaynak: DHA
Samet’in öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı
Diyarbakır'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Samet Tosun'a minibüs çarpması sonucu ölümüne neden olan şoför Şiyar Kaya (30), tutuklandı.

Kaza, 10 Mart öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Tosun, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken Şiyar Kaya'nın yönetimindeki 21 HO 1107 plakalı minibüs çarptı.

Kaza sonrası aracı durduran Şiyar Kaya ve çevredekiler, hemen yardıma koştu. Ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Samet Tosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samet'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Şoför Şiyar Kaya ise gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklandı.

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